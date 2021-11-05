22-летний россиянин Марк Петровский стал чемпионом мира по бокса. На поединке в Белграде он одержал победу в категории свыше 92 кг над представителем Армении Давидом Чалояном.

Другой россиянин Джамбулат Бижамов там же сегодня завоевал серебро в категории до 75 кг.