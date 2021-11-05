360 млн пользователей соцсети Facebook по всему миру столкнулись с зависимостью от нее

360 млн пользователей соцсети проявилась в проблемах со сном, работой и взаимоотношениях с другими людьми. Официально результаты исследования так и не были по всему миру столкнулись с зависимостью от нее, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании. Это почти 13% аудитории соцсети. Зависимость проявилась в проблемах со сном, работой и взаимоотношениях с другими людьми. Официально результаты исследования так и не были опубликованы, а команду, проводившую ее, распустили в конце 2019 года.
2021-11-05T23:04:13+03:00
2021-11-05T23:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 05 ноября 2021
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