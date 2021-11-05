Стал известен размер иска, по которому в Дании арестовали российское научное судно «Академик Иоффе». Компания из Канады выдвинула к владельцу судна требования на 40 млн датских крон (больше 6 млн долларов) из-за того, что в 2018-м «Академик Иоффе» сел на мель и из-за этого истцу пришлось прервать начавшийся арктический круиз и отменить все остальные, запланированные в том сезоне.

На борту находятся 28 членов экипажа и 23 ученых, им оказывает консульскую поддержку российское посольство. Капитан заявил протест.