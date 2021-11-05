Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство

Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицировали на более тяжкую статью – с хулиганства на покушение на убийство. Трое подозреваемых задержаны, их допрашивают. Столичное управление МВД также показало видео, на котором свою версию произошедшего вчера излагает отец ребенка.

Все нападавшие – граждане России 2000-2003 годов рождения.