В минском изоляторе на улице Окрестина заключенные объявили коллективную голодовку, пишет интернет-издание «Медиазона*.Беларусь» (российская версия в России объявлена иноагентом). Освободившиеся рассказали, что в двухместной камере №15 держат 11 женщин, причем одна из них бездомная. Остальные 10 третьего ноября объявили голодовку после того, как у них изъяли зубные щетки и лекарства, оставшиеся «по наследству» от освободившихся арестанток — так женщин наказали за то, что они «не тем тоном попросили у администрации туалетную бумагу».

Голодающие, по данным правозащитного центра «Весна», выдвинули требования: выводить их на прогулки и в душ, выключать в камерах свет на ночь, вернуть изъятые личные вещи и лекарства. Среди них есть официальная представительница польского телеканала «Белсат» в Беларуси Ирина Славникова, арестованная на 15 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов.

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