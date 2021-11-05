Леонид Рошаль осудил поведение медиков в ЕАО, которые увольняются из-за того что их заставляют прививаться от ковида

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль словами о подлости прокомментировал ситуацию с медиками в Еврейской автономной области, которые увольняются из-за того что их заставляют прививаться от ковида. Он заявил дословно следующее: «Ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание». По его словам, у медиков есть «иные формы несогласия» с той или иной ситуацией.

Накануне, 4 ноября, в городе Облучье Еврейской автономной области из-за отказа делать прививку от коронавируса уволился весь коллектив станции скорой помощи в составе 15 человек.