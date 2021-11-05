Z Архив новостей новости
5 0 6 0
22:31, 05 ноября 2021

Совет ректоров московских вузов рекомендовал продолжить учебный год с 8 ноября в смешанном формате

Совет ректоров московских вузов рекомендовал продолжить учебный год с 8 ноября в смешанном формате: дистанционно для непривитых и непереболевших и очно для остальных.
Соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений за подписью его председателя, президента МФТИ Николая Кудрявцева опубликовал на своей странице в Фейсбуке ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 147 6 15039 31.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 66 6 7073 08:17
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 83 6 11793 01.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 65 6 9651 03.11
Блоги

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей Хофманитой у Вечного огня в Москве Предположительно, видео было снято еще в 2018 году…

5 42 6 6705 11:38
Новости

В Нидерландах Верховный суд отменил решение о выплате Россией свыше 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа Там посчитали, что апелляция не учла довод Москвы о том, что акционеры могли совершить мошенничестве

5 32 6 5391
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 66 6 11342 03.11
Новости

Российский дипломат выпал из окна посольства в Берлине, — объявил германский МИД Инцидент произошел еще 19 октября утром, но обнародовали его лишь сейчас…

5 28 6 5553
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 186 6 38294 03.11
Новости

Самопровозглашенные ЛНР и ДНР, по сведениям американской прессы, получали оружие из России Исследователи из компании Conflict Armament Research проанализировали десятки винтовок, гранатометов, зенитных установок и тысячи патронов, которые использовали сепаратисты

5 43 6 9346
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 146 6 33662 01.11
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не заплатим, не простим Пока Путин у власти, по делу ЮКОСа не будет никаких уступок. Признать претензии и заплатить хоть один доллар – это как предать самого себя, испытать колоссальное унижение…

5 50 6 11495 18:24
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Такой капитализм нам не нужен! У нас, конечно, капитализм молодой — 30 лет всего строим. И мы, конечно, до таких непотребств ещё не успели опуститься. У нас ни Тимченко, ни Усманову, ни даже Ротенбергу по $1200 не дают… Правда, у нас и бедным не дают…

5 47 6 11106 14:04
Блоги

Александр Абрамов аналитик, РАНХиГС

Инфляция. Рекорд за все время наблюдений Больше всего выросли цены на овощи, выращиваемые отечественными производителями…

5 137 6 32637 14:28
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Невыученные уроки Главная причина задержки признания российской вакцины в мире — это недоверие к нынешнему российскому государству…

5 57 6 13877 14:10
Новости

фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Бывшие заключенные рассказали об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что их и других отбывавших наказание в одном отряде с Навальным проинструктировали не говорить с ним и записывать все, что он рассказывает или делает…

5 99 6 166366

Популярное за неделю

Новости

Financial Times: На россиян, которые не хотят прививаться, могла подействовать, в том числе, вакцинная дезинформация Об этом сегодня пишет газета Financial Times…

5 3 6 95750
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Наступил в России такой 37-й коммерческий год. Ну понятно, что сейчас дело зубами не ограничивается. Размах совершенно другой. И этот коммерческий террор касается не только людей, которые каким-то способом протестуют…

5 33 6 78448 30.10
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5607 31.10
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 107 6 185104 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 79 6 102791 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9313798
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5073654

Сегодня в эфире