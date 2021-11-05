Совет ректоров московских вузов рекомендовал продолжить учебный год с 8 ноября в смешанном формате: дистанционно для непривитых и непереболевших и очно для остальных.

Соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений за подписью его председателя, президента МФТИ Николая Кудрявцева опубликовал на своей странице в Фейсбуке ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.