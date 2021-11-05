Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее Россию выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Политический аналитик Станислав Белковский считает решение Верховного суда Нидерландов неполитизированным, хотя оно и усиливает позиции России в энергетической сфере. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Решения судов по искам бывших акционеров ЮКОСа к РФ не были политизированы ни прежде, ни теперь. Просто, когда Российская Федерация проигрывала, представители нашей власти делали вид, что это политические интриги, что злые враги в Вашингтоне, в Госдепе, в руководстве Североатлантического Альянса таким образом играют против России, вставшей с колен, и лично непосредственно ее лидера Владимира Путина. Сейчас очевидно, что это не так, просто разные суды по-разному трактуют те или иные аргументы», — сказал он. По словам Белковского, в данном случае Верховный суд Нидерландов, игнорируя позицию генерального адвоката, которого он имел право проигнорировать, посчитал верность аргументов о том, что ЮКОС был с нарушениями приватизирован в 90-е годы, и что «инвесторы не являются таковыми, а просто подставными лицами, представляющие необъявленный в суде интерес». «Законодательство Нидерландов предполагает принцип «чистых рук», который гласит, что любые аргументы стороны в суде оправданы, и должны быть приняты во внимание, если их носитель полностью с чистыми руками, а если нет, то нет.

Это борьба правовых позиций, которая прямого отношения к политике не имеет», — отметил Станислав Белковский. Как С.Белковский добавил, россияне не могут смириться с тем, что «независимая судебная власть действительно существует».