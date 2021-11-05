Причиной столкновения американской атомной с подводной горой в Южно-Китайском море стала ошибка экипажа, выяснили в 7-м флоте США. Виновным признан главный гидроакустик судна, в общей сложности от работы отстранили троих человек, включая командира.

Столкновение произошло 2-го октября, объявили о нем лишь месяц спустя, по окончании расследования. Ядерный реактор при этом не пострадал, а подлодка всплыла и отправилась на военную базу США на острове Гуам.