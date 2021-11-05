Первый из нападавших на мужчину с ребенком вчера в Новой Москве уже на допросе в СК, сообщает телеграм-канал 112. По его данным, это 19-летний юноша по имени Фармаз. Конфликт, по его словам, начался из-за того что прохожие задели друг друга локтями.

В общей сложности задержаны трое мужчин, рапортует Следственный комитет. Личность остальных установлена, их ищут. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин брал расследование дела на личный контроль. Возбудили его по статье хулиганство с применением оружия, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Инцидент осудил глава Духовного собрания мусульман муфтий Альбир Крганов. Он заявил агентству РИА «Новости», что произошедшее у верующих вызывает негодование, а жестокость нападавших противоречит религиозным принципам. При этом, по его словам, важно не допустить и попыток разжигания розни на этнической почве.