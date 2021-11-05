Шведская группа АВВА выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Пластинка под названием «Voyage» полностью состоит из новых песен в традиционной для ансамбля стилистике.

В мае следующего года в Лондоне пройдут первые концерты АВВА, в шоу примут участие сами музыканты, а также их компьютерные голограммы.