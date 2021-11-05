В Лагосе число погибших при обрушении строящейся многоэтажки выросло до 43 человек, передает агентство AP со ссылкой на нигерийский Красный Крест. Еще утром погибших было 38. Еще свыше полусотни числятся пропавшими без вести – в основном это работавшие на стройке гастарбайтеры из соседнего Бенина. Девять человек извлекли из-под руин живыми и госпитализировали.

Авария произошла 1-го ноября, поисково-спасательная операция на месте завалов продолжается до сих пор. В штате Лагос объявлен трехдневный траур по погибшим и создана специальная комиссия для расследования причин катастрофы.