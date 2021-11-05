В Китае родители массово скупают специальные шлемы для младенцев, чтобы сделать их головы идеально круглыми. На новый тренд обратило внимание Business Insider. Стоимость аксессуаров может превышать 4000 долларов. Помимо таких шлемов, для грудничков еще покупают специальные неровные жесткие подушки, меняющие форму черепа. Иметь плоскую или вытянутую голову у китайцев считается неэстетичным.