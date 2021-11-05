В Тюменской области жители записали обращение к Путину, в котором назвали введение QR-кодов нарушением прав и свобод

В Тюменской области местные жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором назвали введение QR-кодов и обязательной вакцинации нарушением их конституционных прав и свобод, а также заявили, что это порождает дискриминацию и озлобленность в обществе. Заболеваемость коронавирусом в регионе растет с начала лета. С 30 октября по 7 ноября в Тюменской области был введен локдаун.
2021-11-05T21:04:17+03:00
2021-11-05T21:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 05 ноября 2021
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