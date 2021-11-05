В Петербурге полиция жестко разогнала защитников граффити с изображением певца Игоря Талькова. Об этом на своей странице в твиттере написала свидетельница инцидента Ксения Шкода.

4-го ноября рок-музыканту Талькову исполнилось бы 65, в связи с чем его сын и поклонники собрались на Литейном проспекте рядом с граффити, чтобы почтить память погибшего и выразить несогласие с планами коммунальных служб закрасить изображение. Тальков погиб в 1991 году — его застрелили перед началом выступления в петербургском Дворце спорта «Юбилейный».