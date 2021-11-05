Матч между сборными России и Хорватии по футболу соберет аншлаг, объявили в пресс-службе Хорватского футбольного союза. Игра в рамках отбора на чемпионат мира 2022-го года в Катаре намечена на 14-е ноября в городе Сплит, она начнется в 14:00. Ранее на нее было решено продавать билеты со 100%-заполняемостью стадиона (на котором больше 30 000 мест), теперь стало известно, что все билеты распроданы.

Болельщики из России теоретически попасть на стадион смогут, но только если у них есть европейский сертификат вакцинации от ковида.