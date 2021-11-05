Китай запретит въезд сторонникам независимости Тайваня

Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Чжу Фэнлянь. Такие лица также не смогут посещать специальные административные районы Гонконг и Макао, у которых отдельная от материкового Китая визовая политика. Также им запретят сотрудничать с китайскими компаниями и получать от них деньги. Правда, пока не поясняется, как именно Китай намерен выявлять сторонников независимости Тайваня.

Этот остров с середины прошлого века де-факто независим от Пекина, но там продолжают считать его одной из своих провинций.