В США тело мужчины, умершего от ковида и завещавшего себя науке, препарировали на платном мероприятии для зрителей. Вдова покойного узнала тело мужа на трансляции из отеля в Портленде. Тело вскрывали перед 70 зрителями, с которых собрали по 500 долларов.

Женщина обратилась в полицию с жалобой на действия похоронной компании, которая перепродала труп без ее ведома. Там заявили, что не могут возбудить уголовное дело, но рекомендовали ей подать гражданский иск. В отеле ответили, что организаторы мероприятия ввели их в заблуждение относительно того, чем собираются заниматься.