В Японии два приговоренных к смертной казни подали иск на власти страны. Они просят окружной суд Осаки признать негуманным порядок, согласно которому смертников предупреждают об исполнении приговора лишь за несколько часов. Также истцы требуют, чтобы им выплатили по 22 млн иен (около 14 млн рублей). В правительстве наоборот, настаивают, что таким образом сводят к минимуму психологические страдания осужденных.

Высшую меру в Японии обычно назначают за убийства двух и более лиц. Осуществляется смертная казнь через повешение. Сейчас исполнения приговора ждут 112 человек, хотя в этой стране никого не казнили уже около 2 лет.