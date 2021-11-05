В Архангельской области оштрафовали активиста, который пытался записать обращение к Путину с призывом отменить QR-коды

В Архангельской области задержали и оштрафовали местного активиста, который пытался записать видеообращение к президенту Владимиру Путину с призывом отменить QR-коды вакцинации от ковида. Сергея Илюхина из Северодвинска задержали в День народного единства 4-го ноября, за час до того, как он планировал снять свой ролик. Тем не менее, другие северодвинцы все равно сняли видео. Об этом сетевому изданию «7х7» рассказала участница мероприятия и председатель городского отделения «Яблока» Оксана Владыка.

Илюхину по делу о повторном нарушении правил проведения митинга выписали штраф в 150 тысяч рублей.