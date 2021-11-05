В Узбекистане разразилось крайне редкое для этого времени года природное явление – песчаная буря. В Узгидромете объявили, что концентрация пыли и песчинок в воздухе местами превышена в 30 раз. Наиболее сильно пострадал Ташкент с прилегающими районами, там видимость снизилась до 200 метро. Многие автомобилисты там сегодня вовсе отказались от поездок на личном транспорте, остальные были вынуждены отчищать свои машины от песка. Медики фиксируют резкий рост госпитализаций астматиков и аллергиков.