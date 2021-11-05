Во Вьетнаме случайно привили от коронавируса 18 младенцев. Вместо пятикомпонентной вакцины от разных инфекционных заболеваний им по ошибке ввели препарат Pfizer от ковида для подростков.

Младенцев перевели в центральную больницу имени святого Павла, где их осмотрели ведущие педиатры. Никаких побочных реакций, кроме стандартной слегка повышенной температуры и припухлости в месте укола, не обнаружили.

Министерство здравоохранения поручило столичному департаменту здравоохранения подробно изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в случившемся.