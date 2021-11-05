Во Вьетнаме случайно привили от коронавируса 18 младенцев. Вместо пятикомпонентной вакцины от разных инфекционных заболеваний им по ошибке ввели препарат Pfizer от ковида для подростков.
Младенцев перевели в центральную больницу имени святого Павла, где их осмотрели ведущие педиатры. Никаких побочных реакций, кроме стандартной слегка повышенной температуры и припухлости в месте укола, не обнаружили.
Министерство здравоохранения поручило столичному департаменту здравоохранения подробно изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в случившемся.
Во Вьетнаме случайно привили от коронавируса 18 младенцев
Во Вьетнаме случайно привили от коронавируса 18 младенцев. Вместо пятикомпонентной вакцины от разных инфекционных заболеваний им по ошибке ввели препарат Pfizer от ковида для подростков.