В Исландии возвращаются ковидные ограничительные меры, сообщает местная телекомпания RUV со ссылкой на Минздрав. Среди них – масочный режим в местах, где невозможно соблюдать дистанцию в один метр, и запрет на собрания с участием более 500 человек. Кроме того, такие заведения, как бары, клубы и кафе будут обязаны закрываться не позже полуночи.

Ранее сегодня ВОЗ признала, что Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса, и до февраля здесь могут умереть от него до 500 тысяч человек.