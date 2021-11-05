Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Теперь гражданам запретят финансировать политические партии. Срок действия закона ограничен 10 годами.

Олигархами, согласно документу, признаются все частные лица, подтвержденная стоимость активов которых превышает 1 млн прожиточных минимумов (на данный момент и в пересчете на рубли это 6,5 млрд).