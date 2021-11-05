Президент Чехии Милош Земан выступил впервые после своей госпитализации

Он дал интервью радиостанции Frekvence-1, в котором объявил, что надеется остаться на посту до истечения срока своих полномочий в 2023 году, а также, что готов запустить процедуру формирования нового кабмина во главе с лидером оппозиции, победившей на недавних парламентских выборах – Петром Фиалой. Их встреча намечена на завтра.

Еще недавно сенаторы были намерены отстранить Земана от должности по состоянию здоровья, но в четверг его перевели из реанимации в обычную палату, и он говорит, что его самочувствие значительно улучшилось. Госпитализировали Земана, по неподтвержденным сообщениям в СМИ, из-за цирроза печени.