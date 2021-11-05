МВД проверяет конфликт между полицейским и москвичкой, которую он, по словам правозащитников, ударил удостоверением

МВД начало проверку конфликта между полицейским и москвичкой, которую он, по словам правозащитников, ударил удостоверением по щеке. О начале проверки действий силовика со ссылкой на МВД сообщает агентство РИА «Новости». В органах внутренних дел пояснили, что участковый приходил в московскую квартиру в поисках призывника, но дверь открыла другая жительница. Между ними разразился спор, после которого она обратилась за медицинской помощью. При этом из-за чего ей понадобились врачи, в полиции не уточнили.

Сама пострадавшая накануне обвинила силовика в избиении. По ее словам, сотрудник МВД в ответ на просьбу показать удостоверение вывернул жительнице кисти рук и ударил по животу ее же локтями. Во время конфликта в квартире находились 18-летний сын и годовалая дочь москвички.

Собственную проверку ситуации начала и правозащитная организация «Комитет против пыток». Они запросили записи с камер видеонаблюдения и планируют найти свидетелей.