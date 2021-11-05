Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Иркутске Ан-12 передадут в Москву

Самолет упал в минувшую среду. Погибли 9 человек. Оба «черных ящика» перевезут в столицу для расшифровки в ближайшее время. Пока на месте крушения работают специалисты специального Межгосударственного авиационного комитета. Он был создан для взаимодействия экспертов из России и Белоруссии, так как самолет принадлежал белорусской компании «Гродно». Ее представители также выехали из Минска в Иркутск. Среди их задач, в том числе, и организации доставки тел погибших членов экипажа. На борту были четверо граждан России, трое – Белоруссии и двое из Украины. Пока идет идентификация жертв авиакатастрофы. По месту жительства некоторых родственников погибших проводят забор генетического материала. Некоторые из близких хотят лично приехать в Иркутск. Для их размещения власти города пообещали подготовить гостиницу и предоставить психологов.

Самолет упал в 7-ми километрах от иркутского аэродрома. Он выполнял рейс из Якутска в Иркутск. Среди версий крушения рассматривается ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного суда. Проводится расследования в рамках дела о нарушении правил безопасности.