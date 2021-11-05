В Берлине погиб сотрудник российского посольства

35-летний российский дипломат разбился насмерть, выпав из окна посольства РФ в Берлине, сообщает местное издание Der Spiegel. Инцидент произошел еще 19-го октября, но известно о нем стало лишь сейчас.

Директор отдела расследований международной группы Bellingcat* (признанной в России иноагентом) Христо Грозев сказал «Эху», что погибший дипломат, скорее всего, был сотрудником ФСБ. «Мы не знаем много подробностей, единственно, что 19 октября в Берлине рано утром был найден труп довольно молодого мужчины перед посольством России в Берлине. Потом он был опознан как второй секретарь российского посольства. Его тело не было сделано аутопсию, потому что посольство России отказалось от этого и просило просто передать тело, и самолетом его отвезли в Москву», — сказал журналист. По словам Грозева, после выяснений личности погибшего, стало известно, что он до того, как он приехал в Германию 19 июня 2019 года, работал третьим секретарем постоянного представительства России при Минобороны в Вене. «И выяснилось, что он является сыном директора Управления по защите конституционного строя ФСБ, о котором мы довольно много писали в наших расследованиях. И поскольку это довольно странная смерть, она могла быть абсолютно несчастным случаем, но мы считаем, что это надо было опубликовать из-за того, что его отец — ключевой генерал ФСБ, а с другой стороны — по версиям служб безопасности Германии, о которых узнали наши коллеги из Spiegel, сам погибший сын считался агентом ФСБ под прикрытием», — отметил Христо Грозев.

Интернет-издание The Insider*, тоже признанное иноагентом, пишет, что погибший дипломат был переведен из Вены в Берлин незадолго до того, как там убили бывшего командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили.

Российская сторона не дала разрешения немецким властям на вскрытие тела погибшего дипломата. Его передали российскому посольству и на следующий день вывезли в Россию.

* Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом. The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.