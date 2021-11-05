На юге России проверяют сообщения о минировании сразу нескольких аэропортов. Звонки поступили по поводу воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Астрахани и Симферополя. Потребуется ли эвакуация пассажиров, пока не ясно, на данный момент все аэропорты работают в штатном режиме.