На юге России проверяют сообщения о минировании сразу нескольких аэропортов. Звонки поступили по поводу воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Астрахани и Симферополя. Потребуется ли эвакуация пассажиров, пока не ясно, на данный момент все аэропорты работают в штатном режиме.
2021-11-05T18:33:00+03:00
2021-11-05T18:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 05 ноября 2021
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