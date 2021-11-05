В испанской Севилье задержали мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии. В пресс-релизе полиции отмечается, что подозреваемый активно пользовался одной из российских соцсетей, в которой обменивался с другими материалами о сексуальном насилии над детьми и знакомился с потенциальными жертвами с поддельных аккаунтов. Его жертвами стали три девочки, одна из которых – его собственная дочь.
2021-11-05T18:32:35+03:00
2021-11-05T18:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 05 ноября 2021
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