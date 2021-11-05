Во Франции экс-помощника президента Эмманюэля Макрона приговорили к году тюрьмы и еще 2 годам условно

Александра Беналля, который на акции протеста в июле 2018-го попал на видео избивающим девушку, признали виновным в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном использовании дипломатических паспортов и ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны – в общей сложности по 12 пунктам обвинений.

Также Беналля на 5 лет запретят работать на госслужбе и оштрафуют на 500 евро. Свой срок он будет отбывать под домашним арестом с браслетом на ноге.