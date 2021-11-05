Беглому президенту Украины Виктору Януковичу на родине предъявили новые обвинения. Государственное бюро расследований Украины считает, что во время событий Евромайдана в феврале 2014-го глава государства создал ОПГ – такая информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее по делу о госизмене Януковича уже приговорили заочно к 13 годам лишения свободы. Сам он живет в России. При этом адвокаты бюро «Авер Лекс», представляющие интересы Януковича на Украине, заявили корреспонденту агентства ТАСС, что информация не соответствует действительности.