Беглому президенту Украины Виктору Януковичу на родине предъявили новые обвинения. Государственное бюро расследований Украины считает, что во время событий Евромайдана в феврале 2014-го глава государства создал ОПГ – такая информация опубликована на сайте ведомства.
Ранее по делу о госизмене Януковича уже приговорили заочно к 13 годам лишения свободы. Сам он живет в России. При этом адвокаты бюро «Авер Лекс», представляющие интересы Януковича на Украине, заявили корреспонденту агентства ТАСС, что информация не соответствует действительности.
Беглому президенту Украины Виктору Януковичу на родине предъявили новые обвинения
Беглому президенту Украины Виктору Януковичу на родине предъявили новые обвинения. Государственное бюро расследований Украины считает, что во время событий Евромайдана в феврале 2014-го глава государства создал ОПГ – такая информация опубликована на сайте ведомства.