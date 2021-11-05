Знаменитая шведская группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет

Альбом называется Voyage и состоит из 10 разных по настроению и содержанию песен. Так, в «Keep an Eye on Dan» музыканты поют о матери, которая привела к бывшему мужу сына и оставляет его до выходных. Есть праздничная с рождественским мотивом «Little Things», а также песня об изменении климата — «Bumblebee». Музыкальные критики называют альбом неоднозначным, но признают, что по звуку и правда ABBA, какой и была.

О выходе альбома было объявлено еще в сентябре. Тогда же были выпущены две песни с него. На весну 2022 года группа запланировала концертный тур по миру, в котором будут участвовать цифровые копии-голограммы молодых музыкантов в сопровождении живого квартета.

Шведская группа ABBA распалась около 40 лет назад, а о воссоединении объявила в 2017 году. За все время существования музыкального коллектива Voyage – это их 9 альбом студийный альбом.

Музыкант Василий Обломов надеется, что группа ABBA выпустила новый альбом не только для заработка денег, но и ради творческой составляющей и своих поклонников. Обломов отметил, что лично он никогда не был поклонником группы ABBA, поскольку ему не близко такое направление в музыке.