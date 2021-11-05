Следственный комитет будет вести уголовное дело о драке в Новой Москве

На фоне произошедшей накануне вечером потасовки задержания проходили сегодня на одной из строек в Новых Ватутинках сообщает агентство РИА «Новости». Правоохранительные органы, по данным СМИ, также проводят рейды в близлежащих микрорайонах. Интернет-издание Readovka писало, что местные жители хотели отомстить нападавшим и планировали встретиться с ними сегодня днём. Однако к месту предполагаемого инцидента подоспели сотрудники полиции. Жители микрорайона писали в соцсетях, что во дворах дежурили автозаки, а полицейские задержали десятки мигрантов и лиц кавказской национальности.

Накануне в СМИ появилась видеозапись, как несколько человек напали на мужчину и начали его избивать. В это время рядом с ним находился ребёнок. По версии следствия, инцидент произошёл в районе Новые Ватутинки. О причинах случившегося пока неизвестно. Как сообщили в Следственном комитете личности потерпевших установлены, в ближайшее время их опросят. В ведомстве добавили, что особое внимание будет уделено проверке состояния здоровья ребёнка. По словам его отца, которые приводит издание Readovka, четырёхлетнего сына ударили по лицу. У одного из нападавших, также был в руках предмет похожий на нож. Полицейские возбудили уголовное по статье о хулиганстве и попросили свидетелей драки обратиться в правоохранительные органы, об этом сообщил Начальник управления информации и общественных связей МВД России по городу Москве Владимир Васенин. Имена нападавших пока неизвестны. На данный момент следователи осматривают камеры видеонаблюдения и устанавливают всех участников инцидента. По данному уголовному делу виновным может грозить до семи лет лишения свободы.

Для предотвращения драк мигрантов в Новой Москве необходимо увеличить количество участковых. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Валерий Головченко. «Нам необходимо увеличить количество участковых и оперуполномоченных в Новой Москве, чтобы шло количество, исходя не из территориального признака, как сейчас, а из количества проживающих людей. То есть в разы должны увеличить количество участковых, патрульно-постовые службы и тем самым, используя превентивные меры, мы будем избегать таких чрезвычайных происшествий», — сказал он. Депутат отметил, что сам займется этой проблемой. «Нужно увеличивать штатное расписание, вводить дополнительные единицы, ресурсы необходимые изыскивать, даже если их сейчас, на первый взгляд, нет. Безопасность и здоровье людей — это основная задача цивилизованного общества. Нужно рассматривать комплексно, и сточки зрения условий труда, и с точки зрения оплаты труда. Я как депутат городской Думы могу на это влиять достаточно опосредованно, но буду использовать все имеющиеся у меня инструменты, чтобы данную ситуацию сдвинуть с мертвой точки», — заключил он.

Журналист Николай Сванидзе призывает с пониманием относиться ко всем, кто приезжает в Москву. При этом он не оправдывает преступления. Николай Сванидзе заключил, что в России живет множество народностей и этот момент важно учитывать в любых вопросах.