Зарубежные исследователи пришли к выводу, что сепаратисты в Донбассе используют оружие, поставленное со складов РФ

Авторы опубликованного на Западе исследования, посвященного видам вооружений, используемых пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, пришли к однозначному выводу, что оно произведено и поставлено туда из России.

В докладе финансируемой Евросоюзом и правительством Германии исследовательской группы Conflict Armament Research проанализировано более четырех десятков винтовок, гранатометов и зенитных установок, а также несколько тысяч патронов, которые используют так называемые ополченцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, утверждается, что все это оружие могло поступать на Украину только с российских военных складов, пишет газета The New York Times. Экспертами были обнаружены несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, которые вообще никогда не использовались украинскими подразделениями и потому они не могли быть, к примеру, захвачены сепаратистами. В отличие от обнаруженного в местах других военных конфликтов нелегального оружия, собранного из частей разных легальных винтовок и автоматов, стрелковое оружие сепаратистов имеет штатные детали и серийные номера, что может свидетельствовать только о прямых поставках. Около пяти тысяч патронов, которые были изучены специалистами Conflict Armament Research говорят о том, что они были произведены в течение последних нескольких десятков лет, в том числе и в 2000-е годы, на территории современной России. Используемые пророссийскими ополченцами и широко распространенные в зоне конфликта модели автомата Калашникова образца 1974 года и еще более молодые модели, говорят о том, что арсенал вооружений сепаратистов достаточно современен.

Кроме этого, пишет The New York Times, исследование коснулось и нескольких видов беспилотников российского производства, которыми в последнее время также пользуются сепаратисты на востоке Украины. Примечательно, что российские производители смогли приобрести для их изготовления британские, чешские, французские, германские, испанские и американские компоненты — и все это в обход санкций, наложенных Западом на российский оборонный сектор после 2014 года, говорится в докладе.

The New York Times отмечает, что Кремль упорно отрицает поставки вооружений на восток Украины, где за годы конфликта погибло уже более 13 тысяч человек.