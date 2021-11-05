Издание «Шпигель» сообщило о трагической смерти дипломата РФ в Берлине, которая произошла 2 недели назад

Полиция нашла 35-летнего сотрудника российской дипмиссии в ФРГ рано утром 19 октября на тротуаре с обратной стороны посольского комплекса. Его территория занимает квартал между улицами Унтер-ден-Линден и Беренштрассе. В здании расположены как служебные, так и жилые помещения. Полиция исходит из падения с большой высоты. Однако точные обстоятельства и причина смерти не выяснены.

Берлинская прокуратура не имеет права начать расследование, поскольку умерший обладал дипломатическим статусом. Российское посольство отказалось от помощи местных органов и не разрешило проводить вскрытие. Молодой человек начал свою работу вторым секретарем посла летом 2019 года. Германским спецслужбам он был известен как засекреченный сотрудник ФСБ. Предполагается, что он также находился в родственных отношениях с одним из высокопоставленных чиновников ФСБ. Он работает в подразделении по борьбе с терроризмом, которое западные спецслужбы связывают с убийством Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Преступление было также совершено летом 2019 года. Подозреваемый в убийстве российский гражданин Вадим Красиков находится в берлинской тюрьме Моабит. В настоящее время ведется процесс по его делу. Высшая судебная палата земли Берлин в октябре начала заслушивания показаний одного из самых важных свидетелей.

Труп дипломата уже вывезен в Москву. Российское посольство отказалось комментировать происшествие «из этических соображений», назвав его «трагичным несчастным случаем». МИД ФРГ не предоставляет дальнейшей информации из-за защиты личных данных.