Пока в РФ рекламируется вакцинация, RT разжигает страхи перед прививками в Германии и Франции, пишет «Новая газета»

Пока в России рекламируется вакцинация, государственный телеканал RT разжигает страхи перед прививками в Германии и Франции, — пишет «Новая газета». В «Альянсе по защите демократии» видят однозначную связь между всплеском антипрививочных настроений и растущей популярностью RT. В руководстве телеканала сегодняшнюю статью в «Новой газете» «Эху» не прокомментировали.