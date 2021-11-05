Пока в РФ рекламируется вакцинация, RT разжигает страхи перед прививками в Германии и Франции, пишет «Новая газета»

Пока в России рекламируется вакцинация, государственный телеканал RT разжигает страхи перед прививками в Германии и Франции, — пишет «Новая газета». В «Альянсе по защите демократии» видят однозначную связь между всплеском антипрививочных настроений и растущей популярностью RT. В руководстве телеканала сегодняшнюю статью в «Новой газете» «Эху» не прокомментировали.
2021-11-05T18:20:58+03:00
2021-11-05T18:20:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:20, 05 ноября 2021
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