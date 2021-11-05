В Еврейской автономной области обострилась ситуация с увольнением сотрудников скорой помощи. Почти 30 человек выразили желание написать заявление из-за отказа прививаться от коронавируса.

Сопредседатель ассоциации активных граждан Еврейской автономной области Александр Музыка рассказал в интервью «Эху», что сотрудников местной скорой помощи агитирует отказываться от вакцинации от ковида один из коллег. Александр Музыка отметил, что многие сотрудники скорой помощи согласились бы сделать прививку от коронавируса, если бы с ними провели разъяснительную работу.