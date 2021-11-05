Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о росте уровня коллективного иммунитета в России. Однако показатель значительно меньше, чем власти пытались добиться к этому времени. Коллективный иммунитет среди взрослого населения страны сейчас оценивается в 48%. Такие данные представлены в сегодняшнем отчёте оперативного штаба. На сайте «стопкоронавирус.рф» этот показатель впервые опубликовали 3 недели назад, и за это время он вырос на 3%. На 10 миллионов увеличилось и общее количество вакцинированных — сегодня обе необходимые прививки от коронавируса получили более 57 миллионов жителей страны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что уровень иммунитета в России недостаточно высокий, чтобы существенно влиять на смертность. Замглавы правительства отмечала, что к первому ноября иммунитет должен был достигнуть 80%. Однако, даже в Москве и Подмосковье, где он выше, чем в среднем по стране, этот показатель сейчас не превышает и 65%.

Как отмечают специалисты, уровень иммунитета не так быстро растёт, во-первых, из-за низких темпов вакцинации, и, во-вторых, из-за распространения новых, более заразных штаммов коронавирусной инфекции. Также оперативный штаб в очередной раз объявил о максимуме умерших от ковида за день. Сегодня это 1192 человека.