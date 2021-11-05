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Эксклюзив Эха 18:08, 05 ноября 2021

Россия пока не выплатит бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов

Верховный суд Нидерландов отменил решение апелляционной инстанции. Он не согласился с одним из доводов жалобы представителей Минюста России. Очередной виток в многолетнем разбирательстве бывших акционеров компании Михаила Ходорковского с российскими властями завершился в пользу Москвы. Высшая судебная инстанция Нидерландов поддержала пункт жалобы о том, что истцы предположительно прибегли к мошенничеству в арбитражной процедуре. Такие обвинения с российской стороны нельзя было отвергать в апелляционной инстанции по процессуальным причинам, решил Верховный суд Нидерландов. Дело теперь направят в Апелляционный суд уже не Гааги, а Амстердама. Именно ему предстоит рассмотреть эту часть жалобы, поданной министерством юстиции России. Остальные пункты Верховный суд отклонил, в том числе ключевой — о неподсудности дела Международному арбитражу в Гааге. Именно он 7 лет назад постановил, что российское правительство должно выплатить больше 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Суд тогда поддержал позицию истцов, что в начале нулевых Кремль осуществил масштабную атаку нефтяной компании и бенефициаров, чтобы обанкротить ЮКОС и завладеть активами. Они после того как нефтяная компания была разгромлена, достались Игорю Сечину и Роснефти, а основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский оказался за решёткой, как и его деловой компаньон Платон Лебедев. Сумма за годы после подачи иска из-за накопившихся процентов выросла до 57-ми миллиардов долларов. Россия обжаловала решение и выиграла в окружном суде Гааги. Однако в феврале прошлого года вышестоящий Апелляционный суд Гааги всё же обязал российские власти выплатить бывшим акционерам ЮКОСа беспрецедентную компенсацию. Ответчики в ответ подали жалобу в Верховный суд Нидерландов. Представители Минюста упирали на то, что Гаагский арбитраж, который обязал Россию выплатить 50 с лишним миллиардов долларов, не имеет полномочий рассматривать дело ЮКОСа. Об этом в 2015-м говорил и Владимир Путин.

Громкое дело инициировали компании, которые по данным российской стороны, представляют интересы в том числе Леонида Невзлина, Михаила Брудно и Владимира Дубова. Организации, как отмечает газета РБК, владели примерно 70-ю процентами акций ЮКОСа. Бывшие акционеры ЮКОСа обещали изучить решение Верховного суда. Они назвали претензии России безосновательными. Истцы уверены, что Апелляционный суд Амстердама оставит в силе решение арбитража о выплате почти 60 миллиардов долларов, приводит их заявление агентство Reuters.

Верховный суд Нидерландов вынужден был учесть убедительные аргументы российской стороны по делу ЮКОСа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сенатор Андрей Климов. «Я изначально, когда только началась история с этим делом, очень сомневался, что там идет объективное рассмотрение документов, и, зная общую политическую подоплеку особенностей работы некоторых судов, в том числе в Голландии, я для себя сделал вывод, что особо России рассчитывать на справедливое решение не придется. Видимо, аргументы российской стороны были настолько убедительными, что даже голландская Фемида вынуждена была их учесть», — сказал он. Сенатор отметил, что юристы бывших акционеров ЮКОСа не оставят попытки добиться выплат от России. «Ясно, что люди пытаются денег получить. Скорее всего, их адвокаты будут придумывать все новые и новые схемы для работы на поддержание на плаву этой тему. Адвокатам это все выгодно, потому что они же не бесплатно работают», — заключил Андрей Климов.

Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Политический аналитик Станислав Белковский считает решение Верховного суда Нидерландов неполитизированным, хотя оно и усиливает позиции России в энергетической сфере. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Решения судов по искам бывших акционеров ЮКОСа к РФ не были политизированы ни прежде, ни теперь. Просто, когда Российская Федерация проигрывала, представители нашей власти делали вид, что это политические интриги, что злые враги в Вашингтоне, в Госдепе, в руководстве Североатлантического Альянса таким образом играют против России, вставшей с колен, и лично непосредственно ее лидера Владимира Путина. Сейчас очевидно, что это не так, просто разные суды по-разному трактуют те или иные аргументы», — сказал он. По словам Белковского, в данном случае Верховный суд Нидерландов, игнорируя позицию генерального адвоката, которого он имел право проигнорировать, посчитал верность аргументов о том, что ЮКОС был с нарушениями приватизирован в 90-е годы, и что «инвесторы не являются таковыми, а просто подставными лицами, представляющие необъявленный в суде интерес». «Законодательство Нидерландов предполагает принцип «чистых рук», который гласит, что любые аргументы стороны в суде оправданы, и должны быть приняты во внимание, если их носитель полностью с чистыми руками, а если нет, то нет.
Это борьба правовых позиций, которая прямого отношения к политике не имеет», — отметил он. Как добавил Белковский, россияне не могут смириться с тем, что «независимая судебная власть действительно существует».

Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В течение следующих двух лет дело бывших акционеров ЮКОСа к России снова вернется в Верховный суд. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист-международник Илья Рачков. «В какой-то степени, это ожидаемое решение, потому что было много аргументов заявлено в апелляционной жалобе, и на позицию России работали ведущие голландские юристы, которые являются отцами международного арбитража. Скорей всего, это затянется на следующий год, потому что, либо одна, либо вторая сторона этого спора окажется недовольной и пойдет его обжаловать опять же в Верховный суд. В следующем году можно ожидать решения апелляционного суда, ну и, наверное, в 2023 решение Верховного суда», — сказал он.


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