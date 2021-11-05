В Пекине перекрыли часть автострад и закрыли детские игровые площадки из-за тяжелого смога. Он накрыл не только столицу, но и целый ряд других районов на севере страны. Местами видимость упала до менее чем двухсот метров.

Причина смога – бурный рост сжигания угля на фоне энергетического кризиса и удорожания поставок других энергоносителей. Символично, что именно на этой неделе китайский лидер Си Цзиньпин обещал ограничивать грязные виды энергетики и производств в своем обращении к участникам климатического саммита ООН в Глазго.