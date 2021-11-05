В Мадриде мужчина бегал за прохожими с ножом, его застрелил полицейский. По данным местной радиостанции Cope, инцидент произошел около 10 утра по местному времени, нападавший был бездомным, у него в руке был большой кухонный нож. Он успел ранить одного из полицейских. При этом в правоохранительном ведомстве не классифицируют случившееся как теракт.