Мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд, — бьют тревогу Продовольственная организация ООН. По ее подсчетам, за последний год продуктовая инфляция в среднем по миру составила 30%. Росту цен способствует целый ряд факторов: от подорожания сырья и сбоев в поставках до закрытия заводов и политической напряженности. Кроме того, у крупнейших производителей зерновых России, Канады и Китая в этом году плохой урожай. Острее всего ощутят на себе рост цен жители бедных стран.
2021-11-05T17:39:33+03:00
2021-11-05T17:39:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:39, 05 ноября 2021
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