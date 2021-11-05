Мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд, — бьют тревогу Продовольственная организация ООН. По ее подсчетам, за последний год продуктовая инфляция в среднем по миру составила 30%. Росту цен способствует целый ряд факторов: от подорожания сырья и сбоев в поставках до закрытия заводов и политической напряженности. Кроме того, у крупнейших производителей зерновых России, Канады и Китая в этом году плохой урожай. Острее всего ощутят на себе рост цен жители бедных стран.