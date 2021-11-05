Верховный суд Нидерландов отменил решение третейского суда 2014-го о выплате компенсации акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение третейского суда 2014-го о выплате бывшим акционерам российской нефтяной компании «ЮКОС» компенсации в 50 млрд долларов с процентами. Теперь дело уйдет на повторное рассмотрение в апелляционной инстанции.

Россия обжаловала решение третейского суда, но в 2020 году Апелляционный суд Гааги его восстановил. Это решение и оспаривала Россия в Верховном суде, подав кассационную жалобу. При этом возражения России о том, что это дело вообще неподсудно Гаагскому суду, были проигнорированы.