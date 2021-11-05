В Иркутской области жене оппозиционера вызывали скорую из-за химических ожогов. Он заявил, что его пытались отравить, а она пострадала по ошибке.

Экс-кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Андрей Тупицин возвращался из-за границы с правозащитной конференции вместе со своей женой. После пересадки в московском аэропорту Шереметьево самочувствие супруги резко ухудшилось. На ее теле появились многочисленные ожоги, поднялась температура, сообщает телеграм-канал «Иркутский инсайдер». Уже в аэровокзале Иркутска Тупицин разорвал на супруге одежду, а приехавшая на место бригада скорой помощи поставила капельницу. Врачи, по словам известного регионального активиста, опасения подтвердили: состояние пациентки может говорить о химическом отравлении. Анализы они посоветовали сдать в частной клинике, а не государственной.

После прилета из-за границы в здании российского аэровокзала пара успела лишь выпить чай. Как считает активист, отравленный стакан, который схватила супруга, предназначался ему. Андрей Тупицин связывает произошедшее со свежим расследованием передачи акций местной нефтяной компании в частные руки. Имена вероятных заказчиков отравления он не назвал.

О состоянии супруги активиста после вероятного отравления не сообщается. Власти ситуацию пока не комментировали.