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17:05, 05 ноября 2021

Россия вооружает сепаратистов на востоке Украины, утверждают авторы исследования компании Conflict Armament Research

Специалисты изучили десятки винтовок, гранатометов, зенитных установок, которые использовали вооруженные формирования в Луганской и Донецкой народных республиках. Авторы доклада подчеркивают, что в местах конфликта незаконное оружие обычно собирается из разных частей и не имеет единого серийного номера, в случае же с сепаратистами ситуация иная. Таким образом, речь может идти о прямых поставках. При этом несколько типов винтовок, гранатометов и наземных мин никогда не использовались украинскими военными, значит, не могли быть захвачены у них, а получены иным образом. Специалисты также проанализировали несколько тысяч патронов и пришли к выводу, что они были изготовлены на территории современной России, как и, вероятно, оружие сепаратистов. Российские власти и производили вооружения на запросы авторов доклада не ответили. Исследование компании Conflict Armament Research было профинансировано Евросоюзом и правительством Германии.

Ранее в Кремле отрицали свое участие в конфликте на Востоке Украины и поставки оружия сепаратистам.


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