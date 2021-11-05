В Краснодарском крае с субботы вводятся QR-коды для доступа в заведения общепита. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что особого влияния на спрос и настроение туристов новые ограничения не окажут. Такое мнение Майя Ломидзе высказала «Эху». Она добавила, что по мере продления этих ограничений станет понятно, как они повлияют на дальнейшие праздники, в частности, новогодние.