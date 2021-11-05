Новый альбом легендарной шведской группы ABBA вышел сегодня. Он называется Voyage и состоит из 9 песен. Это девятый по счету релиз музыкального коллектива и первый с 1981-го года. С мая по декабрь следующего года намечен концертный тур по миру, в котором вместо самих артистов будут участвовать их цифровые копии-голограммы в сопровождении живых музыкантов.