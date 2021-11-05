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16:36, 05 ноября 2021

Эпицентр пандемии коронавируса вновь переместился в Европу, — предупредила ВОЗ

Эпицентр пандемии коронавируса вновь переместился в Европу, — предупредила ВОЗ. В организации считают, что к концу зимы на континенте от ковида могут умереть еще полмиллиона человек. Рост заболеваемости ускоряется практически во всех странах, во многих обновляются абсолютные максимумы с начала пандемии. Это в ВОЗ связывают со значительным замедлением темпов вакцинации: к примеру, в Испании она почти остановилась на отметке 80% привитых, во Франции – 68%, в Германии – 66%, а в большинстве стран Центральной и Восточной Европы эти показатели намного ниже. В России полностью привиты лишь 32% граждан.


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