Компания Pfizer объявила, что разработала новое лекарство, которое снижает риск тяжелого течения ковида почти на 90%

Фармацевтическая компания Pfizer объявила, что разработала новое лекарство, которое снижает риск тяжелого течения коронавируса почти на 90%. Для этого нужно, чтобы пациент начал принимать его на ранних стадиях заболевания. При этом все необходимые исследования еще не завершены, торгового названия у препарата нет и сроки начала его поставок неизвестны. Сообщается, что это – препарат на основе ритонавира, лекарства, используемого в терапии ВИЧ.